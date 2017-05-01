«Барыс» хочет предложить новые контракты Карлссону, Боченски, Даллмэну и Бойду

Президент «Барыса» Александр Корешков сообщил, что клуб планирует предложить новые контракты Хенрику Карлссону, Брэндону Боченски, Кевину Даллмэну и Дастину Бойду.

«Собираемся Карлссону, Боченски, Даллмэну и Бойду предложить новые контракты. Мы только вчера прилетели из Киева с чемпионата мира. Принимать решения по продлению и подписание контрактов собираемся после мирового первенства. Сегодня выходной, завтра мы выйдем на работу и уже будем обсуждать с агентами будущие контракты, узнавать, какие условия хотят хоккеисты. В планах хотим всех, кто у нас был, оставить. По новому главному тренеру нет никакой информации», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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