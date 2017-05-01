«Спартак» планирует переподписать Калинина, Мирнова, Лещенко и Шмелёва

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что клуб заинтересован в подписании новых контрактов с защитником Дмитрием Калининым, а также нападающими Игорем Мирновым, Вячеславом Лещенко и Сергеем Шмелёвым.

«Контракты с Калининым, Мирновым, Лещенко и Шмелёвым закончились, но мы планируем заключить новые соглашения с этими хоккеистами и сохранить их», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем регулярном чемпионате в активе 36-летнего Калинина 45 матчей, семь заброшенных шайб и пять результативных передач. Коэффициент полезности «-4».

32-летний Мирнов провёл в «регулярке» за «Спартак» 35 игр, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности «-8».

22-летний Лещенко в 60 матчах отличился шесть раз и записал в свой актив 14 пасов. Коэффициент полезных действий «-18».

23-летний Шмелёв провёл 45 игр, забил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. Показатель полезности «-9».