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Фурх: были мысли об НХЛ, но потом пришёл к выводу — только «Авангард»

1 мая 2017, понедельник. 13:50. Хоккей

Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх прокомментировал продление контракта с омским клубом и рассказал о подготовке к ЧМ-2017.

«Сейчас я нахожусь в Праге, в сборной Чехии нам дали два дня отдыха после Евротура. После этого мы отправляемся в Париж на чемпионат мира. На среду назначен рейс. У нас в команде три хороших вратаря, Мразек имеет опыт выступления в НХЛ, так что очень непросто сказать, кто будет первым номером. Для нас, голкиперов, это непростая ситуация, зато для сборной это очень здорово, ведь конкуренция всегда идёт на пользу качеству игры.

Я вообще не отдыхал. Сразу после сезона улетел в расположение сборной и вместе с командой проходил сборы, участвовал в выставочных матчах и турнирах. Тем не менее чувствую себя отлично — как физически, так и психологически. Отдохнуть успею после чемпионата мира, слетаем куда-нибудь.

Прежде всего были мысли об НХЛ. Я размышлял, какой вариант будет для меня наилучшим, и пришёл к выводу: только «Авангард»! В Омске мастеровитая команда, которая всегда ставит перед собой серьёзные задачи. К тому же мне очень нравится город и люди, болельщики команды сразу приняли меня, я почувствовал себя своим, и мне хочется радовать их в каждой игре. Именно поэтому я подписал новый двухлетний контракт с «Авангардом». Мы в Омске стараемся решать самые серьёзные задачи, уверен, под эти задачи будет собрана команда. Очень хочу добиться с «Авангардом» успеха и постараюсь помочь клубу во всём», — цитирует игрока официальный сайт омской команды.

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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Чехии — Хоккей ХК Авангард Доминик Фурх ЧМ-2017
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