Нападающий Виталий Попов вернулся в «Автомобилист»

Нападающий Виталий Попов перешёл из «Амура» в «Автомобилист». Двусторонний контракт действует до 2018 года.

В КХЛ хоккеист дебютировал в 2010 году в составе «Северстали». В Высшей хоккейной лиге он выступал за «Титан» (Клин, 2012/13), «Ижсталь» (Ижевск, 2013/14) и «Липецк» (2014/15).

В 2014 году Виталий перешёл в «Автомобилист» и сыграл за екатеринбургский клуб 86 матчей, в прошлом сезоне нападающий перешёл в «Амур». За хабаровскую команду Попов сыграл 37 матчей, набрав 5 (4+1) очков. Всего же в КХЛ игрок провёл 130 матчей, набрав 26 (16+10) очков.