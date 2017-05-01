Число участников элитного дивизиона ЧМ может быть сокращено с 16 до 14

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что число участников элитного дивизиона чемпионата мира может быть сокращено с 16 до 14. Также возможна реорганизация низших дивизионов.

«Нам это интересно. У меня был подобный диалог с Алпо Сухоненом – известным финским тренером. Он задал мне точно такой же вопрос. О том, что шесть команд играют по пять игр за одну неделю, и всё. Этого недостаточно. Была также предложена идея перевести две команды из топ-16 и ещё две из дивизиона IB, и перевести их в IA, чтобы в этом дивизионе получилось 10 команд. Это очень интересное решение. Я обязательно ещё вернусь к этому вопросу.

Нужно также понимать, что в топ-дивизионе мы играем 16-17 дней, и это 10 игр для каждой команды. Это много. 10 игр за 17 дней – много. Поэтому, если мы сократим количество команд с 16 до 14, в конечном итоге мы сможем сократить этот график на пару игр. Я бы очень хотел поднять уровень дивизиона IA. Что касается заявок – 20 хоккеистов и два-три вратаря, то тут, может, тоже следует пересмотреть формат, так как в случае частых травм игроков не хватает. Может, сделаем формат с 21-22 полевыми игроками в заявке.

Одним словом, вся эта дискуссия мне очень интересна. Хорошо, когда у нас есть такой контакт с людьми, мы получаем обратную реакцию. Думаю, нужно будет провести большой консилиум по этому вопросу. Это очень хороший повод для открытой дискуссии», — цитирует xsport.ua Фазеля.