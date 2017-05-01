«Югра» подписала однолетний контракт с защитником Иваном Лекомцевым

Хоккейный клуб «Югра» заключил контракт с защитником Иваном Лекомцевым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне 31-летний Лекомцев выступал в составе «Нефтехимика», провёл 40 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-8". Всего в НХЛ на его счету 77 (19+58) результативных баллов в 367 матчах при показателе полезности "-16".

Игрок обороны уже знаком югорским болельщикам — с 2010 по 2013 год играл в Ханты-Мансийске.