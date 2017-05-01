«Торпедо» подписало вратаря Лисутина и подвердило переход Кондратьева и Паршина

Вратарь Иван Лисутин принял контрактное предложение «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того, нижегородская команда подтвердила переход нападающего Дениса Паршина и защитника Максима Кондратьева.

30-летний голкипер уже выступал за «Торпедо» в сезоне-2015/16, проведя тогда шесть матчей с коэффициентом надёжности 2,0 и процентом отражённых бросков 90,8. В прошедшем сезоне 30-летний вратарь играл за «Нефтехимик» и «Автомобилист», одержал 9 побед в 27 матчах с процентом отражённых бросков 92,4 и коэффициентом надёжности 2,39.

В прошлом сезоне 31-летний Паршин выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету 20 (8+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 5 матчах плей-офф.

34-летний Кондратьев в 60 матчах за «Амур» отметился 19 (7+12) результативными баллами, а 30-летний Костицын в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (5+21) очков за минское «Динамо», к которым добавил 2 передачи в плей-офф.

Двусторонний контракт с «Торпедо» подписал центрфорвард Сергей Смуров, который ранее уже выступал в командах системы клуба. Прошлый сезон нападающий провёл в ТХК, набрав 24 (11+13) очка в 53 матчах.

Паршин, Кондратьев и Сергей Костицын вернутся в нижегородское «Торпедо»