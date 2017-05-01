Барбашёв: летом «Динамо» предлагало контракт, но о переезде в Россию не думал

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, что не думает о возвращении в КХЛ. В текущем сезоне он дебютировал в НХЛ и набрал 12 (5+7) очков в 30 матчах.

«Правда ли, что прошлым летом у меня было предложение из московского «Динамо»? Да, мне предлагали контракт, звонили. Но я был уверен, что не поеду обратно. Я ждал момент, когда меня вызовут в НХЛ. Это случилось, и теперь я счастлив. А о переезде в Россию я особо не думал. В любом случае остался бы в Северной Америке до тех пор, пока у меня есть даже мизерный шанс», — цитирует Барбашёва «Советский спорт».