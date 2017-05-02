Журналист из Питтсбурга: уберите Овечкина — так же, как он «убрал» Кросби

Журналист Pittsburgh Tribune-Review и портала UpGruv Роб Росси обрушился с критикой на игроков «Вашингтон Кэпиталз», обвиняя их в травме капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в третьем матче серии (2:3 ОТ).

«Мировому хоккею был нанесён серьёзный ущерб, когда Кросби, единственный хоккеист, о котором американцы хоть что-то знают, был вынужден уйти с площадки после удара Мэтта Нисканена. Пятиминутный штраф и удаление до конца игры – не самое чувствительное наказание, если учесть, что Кросби не смог доиграть очень важный матч. Нисканен должен быть дисквалифицирован до конца серии, даже если он не хотел такого развития событий.

Кроме этого, лига должна наказать и Овечкина, который сыграл большую роль в травме Кросби. Он неосторожно ударил Сидни по голове своей клюшкой, после чего Кросби был вынужден отклониться, а уже потом последовал удар Нисканена. Если бы Овечкин так не сделал, Кросби бы не нагнулся, и эпизода с Нисканеном просто не было бы. Овечкин не может обыграть Кросби на льду, поэтому он решил Сидни с него убрать. Если они говорят, что не хотели ликвидировать Кросби, то они лгут – достаточно посмотреть последний плей-офф, когда Сид играл против «Вашингтона». Вывод очевиден — Овечкин «охотился» за головой Кросби, и если НХЛ позволит ему сыграть в четвёртом матче, то действительно будет «гаражной лигой», как когда-то назвал её Марио Лемье. Пожалуйста, хорошие люди из дисциплинарного комитета, удивите меня. Встаньте и уберите Овечкина со льда — так же, как он «убрал» Кросби», — написал Росси.

Видео эпизода с травмой Кросби вы можете посмотреть на канале Sportsnet в YouTube