Нисканен: я не хотел попасть Кросби в голову

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен признался, что не хотел нанести травму нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В третьем матче серии (3:2 ОТ, 1-2) Кросби получил травму от удара по голове, нанесённого Нисканеном.

«Это не было намеренным ударом. Я видел повторы этого эпизода. Всё выглядит очень плохо. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Игрок в такой момент сгибается, склоняется ко льду. Всё произошло быстро, и я попал ему в голову, не желая этого. Я даже не пытался использовать большую силу. Думал, что удар придётся где-то на уровне его руки. А он пригнулся», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Сидни Кросби получил травму в третьем матче серии с «Вашингтоном»

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