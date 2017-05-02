«Салават Юлаев» обнародовал план предсезонной подготовки

Тренерский штаб «Салавата Юлаева » определился с планом подготовительной работы команды в летний период.

Игроки и тренеры соберутся в Уфе 10 июля. С 10 по 14 июля — медосмотр, тесты и первые командные тренировки.15 июля команда улетает в Финляндию, где до 28-го числа будет проходить сбор в спортивном комплексе Виерумяки.

После этого команда возвратится в Россию и с 1 по 7 августа примет участие в нижегородском турнире – «Кубок губернатора Нижегородской области». В турнире также сыграют «Ак Барс», «Автомобилист», «Спартак», «Металлург» Нк и «Торпедо».

С 9 августа команда продолжит тренировки в Уфе, где с 15 по 18 августа пройдёт Кубок Республики Башкортостан. В нём помимо хозяев на лёд выйдут «Лада», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».

21 августа стартует 10-й сезон КХЛ.