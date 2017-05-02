«Лада»: Аболс остаётся главным тренером, Вдовин и Макаров продолжат работу

Главный тренер Артис Аболс останется на своём посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне- 2017/18. Об этом информирует официальный сайт тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Также клуб проинформировал, что генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров тоже продолжат работу в «Ладе». О дальнейших изменениях в тренерском штабе и назначениях в клубе будет сообщено дополнительно.

Ранее появились сведения, что Аболс станет одним из помощников Петериса Скудры в «Торпедо».