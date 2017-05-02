«Северсталь» подписала Бумагина, Угарова и четырёх молодых игроков

Нападающий «Северстали» Алексей Угаров продлил контракт с череповецким клубом. Соглашение между игроком и череповецкой командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год. В минувшем сезоне хоккеист сыграл за череповецкий клуб 22 матча, набрав 5 (1+4) очков.

Также клуб заключил контракт с нападающим Александром Бумагиным. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Последние два сезона форвард защищал цвета тольяттинской «Лады», где в 86 матчах набрал 38 (21+17) очков.

Помимо этого клуб продлил контракты с четырьмя молодыми игроками, выступавшими в МХЛ. Речь идёт о форвардах Никите Лощенко, Евгении Степанове, Вячеславе Скобелеве, а также защитнике Владимире Калугине. Все соглашения рассчитаны на два года.