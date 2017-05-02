Нападающий Максвелл стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о заключении контракта с канадским форвардом Беном Максвеллом. Об этом сообщает официальный «твиттер» официального клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Предыдущими клубами канадского игрока были ХК «Сочи» и «Югра», всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 149 матчей, в которых набрал 74 (36+38) очка. Максвелл выступал в Национальной хоккейной лиге за «Монреаль Канадиенс», «Атланта Трэшерз», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс».