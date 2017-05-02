Тротц: говорят, что «Вашингтон» планировал травмировать Кросби, но это чушь

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц накануне четвёртого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» прокомментировал заявления журналиста из Питтсбурга, который высказал мнение, что «столичные» заранее договорились нанести травму Сидни Кросби. В начале третьего матча серии капитан «пингвинов» получил удар в голову от Мэтта Нисканена и не смог продолжить игру.

«Думаю, НХЛ приняла правильное решение, когда не стала дополнительно рассматривать хит Нисканена. Я слышал, некоторые говорят, что мы заранее договорились травмировать Кросби. Это полная чушь. Мы просто готовимся к следующему матчу. Мы уступаем в серии 1-2, нам надо провести лучший матч, выйти на новый уровень игры», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.