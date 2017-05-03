Кросби, Макдэвид и Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ. Данная награда ежегодно вручается лучшему игроку НХЛ по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.

Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

В минувшем сезоне 29-летний Кросби, трижды выигрывавший «Тед Линдсей Эворд», заработал 89 (44+45) очков в 75 матчах. 20-летний Макдэвид, набрав 100 (30+70) очков, стал лучшим бомбардиром НХЛ. 32-летний Бёрнс провёл 82 матча, в которых набрал 76 (29+47) очков.