Владимир Ткачёв продлил контракт с «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним нападающим Владимиром Ткачёвым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Ткачёв в минувшем сезоне провёл за «Ак Барс» в общей сложности 73 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и розыгрыша Кубка Гагарина, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 голевых передач. В сезоне-2016/17 нападающий регулярно привлекался в сборную России.