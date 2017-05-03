Защитник Месарош остаётся в «Словане»

Защитник «Слована» Андрей Месарош подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт словацкой команды Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «-9». Хоккеист, не выходивший на лёд с декабря из-за травм, перенёс операции на плече и колене, но к началу июля должен полностью восстановиться.