Форварды «Оттавы» Смит и Райан получили травмы в матче с «Рейнджерс»

Нападающие «Оттавы Сенаторз»Зак Смит и Бобби Райан не смогли доиграть до конца матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4). Канадская команда в настоящее время ведёт в серии плей-офф со счётом 2-1.

Смит получил травму верхней части тела и не вышел на второй период. Райан, автор голевой передачи, покинул лёд в середине третьего периода также из-за повреждения, характер которого пока не раскрывается.

В 9 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Райан набрал 8 (4+4) очков, Смит – 2 (0+2) очка.