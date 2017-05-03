Фанёф: «Рейнджерс» продолжили давить, а мы не смогли войти в колею

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В настоящее время канадская команда ведёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-1. Оба матча в Оттаве выиграла канадская команда.

«Честно говоря, они начали играть более отчаянно, чем мы. Они продолжили давить, а мы не смогли войти в колею. Нам не удалось нагнать сильную команду», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.