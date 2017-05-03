«Металлург» Нк и «Нефтехимик» провели обратный обмен вратарей Кареева и Хакимова

Новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик» произвели обмен, в результате которого 22-летний вратарь нижнекамцев Андрей Кареев вернулся в Новокузнецк, а в обратном направлении проследовал 26-летний голкипер Рафаэль Хакимов.



Кареев перешёл в «Нефтехимик» по ходу сезона-2016/17. В составе нижнекамского клуба вратарь сыграл 16 матчей, набрал 1 (0+1) очко, отразил 94,3 % бросков при коэффициенте надёжности 1,88. В составе «Металлурга» в минувшем чемпионате Кареев сыграл 28 матчей и отразил 93,2 % бросков.

Хакимов сыграл за «Кузню» 12 матчей, отразив 91,6 % бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 3,08.