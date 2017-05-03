Леонов: в ЦСКА перешли сразу четыре игрока «Сибири», но Новосибирск не внакладе

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира Юрий Леонов прокомментировал трансферные приобретения московского ЦСКА.



«ЦСКА явно обновляет состав. Они берут добротных, играющих хоккеистов, таких сейчас тяжело найти. Бурдасов – забивающий, то же самое можно сказать и о Капризове – талантливый, заявивший о себе, с голевым чутьём. Как сложится судьба Капризова в этом клубе дальше – сказать сложно, но ему предложили хороший контракт, и на данный момент он этот контракт заслужил. Вообще, считаю, что ЦСКА сделал отличные приобретения. Сразу четверо игроков переехали к «армейцам» из «Сибири», но вряд ли новосибирский клуб остался внакладе. У «Сибири» непростая финансовая ситуация, и этой сделкой команда поправит свои дела.

Как впишутся Окулов, Капризов, Бурдасов в хоккей ЦСКА? А кто сказал, что клуб будет продолжать играть в том же стиле, что и при Квартальнове? Теперь придёт новый тренер, и всё зависит от того, какую линию он будет выстраивать. Я уверен, что у ЦСКА уже есть кандидатура на этот пост, и, скорее всего, все новые игроки обсуждаются с будущим тренером. Многие предполагают, что новым наставником ЦСКА может стать Андрей Николишин, и если так случится, перечисленные хоккеисты вполне подходят под его стиль. При этом Квартальнову нужно отдать должное – три раза с ним ЦСКА выиграл регулярный чемпионат. Он давал результат! Но играющих хоккеистов не хватало, и это всё-таки было заметно", — цитирует Леонова официальный сайт КХЛ.