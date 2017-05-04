Тротц: в матче с «Вашингтоном» Флёри был великолепен

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ, отметив голкипера соперника Марка-Андре Флёри. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пингвинз».

«У „Питтсбург Пингвинз“ в течение всего сезона были травмированные. Мы знали, что они покажут всё, на что способны. Чтобы их победить, нам надо сыграть во всю нашу мощь. Мы это знали. Они прибавили. Мы много времени провели у них в зоне, у нас были моменты. Флёри сегодня был великолепен. Мы не воспользовались своими моментами и поэтому сейчас проигрываем со счетом 1-3», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.