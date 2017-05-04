Сафин: Гросс заслужил вызов в олимпийскую сборную, а разговоры будут всегда

Главный тренер екатеринбургского «Авто» Венер Сафин прокомментировал приглашение в олимпийскую сборную России вратаря Владислава Гросса.



«В этом сезоне Гросс прогрессировал, и для меня его игра стала большим сюрпризом. У Владислава были очень хорошие матчи — например, стартовый в розыгрыше Кубка Харламова, когда чемпион конференции „Реактор“ перебросал нас в два раза, но проиграл. Так что приглашение в олимпийскую сборную он заслужил.

Что касается разговоров вокруг этого вызова Гросса, то они в случае с обладателями, скажем так, хоккейных фамилий в России всегда были и будут. Это в Канаде хоккейная фамилия — бренд, открывающий все двери. У нас, к сожалению, иначе.

Поверьте, вызов в национальную команду любого молодого игрока окрыляет. Поэтому я не удивлён, что Владислав стал ещё более серьёзным и сконцентрированным. Талант у парня есть — и совсем не случайно его задрафтовал СКА", — цитирует Сафина Russia-Hockey.