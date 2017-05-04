Вратарь «Питтсбурга» Флёри заклеил фамилию Нисканена на своём шлеме

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри перед четвёртым матчем серии с «Вашингтон Кэпиталз» заклеил скотчем фамилию Мэтта Нисканена, которая присутствует на шлеме вратаря.



Готовя дизайн своей маски, Флёри поместил на заднике фамилии своих любимых партнёров, с которыми он когда-либо играл в одной команде. Среди полутора десятков фамилий был упомянут и Нисканен, который играл в «Питтсбурге» с 2011 по 2014 год. Однако после того как в столкновении с Нисканеном очередное сотрясение мозга получил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, Флёри предпочёл заклеить фамилию виновника этой травмы. Любопытно, что фамилии Кросби в этом списке нет.