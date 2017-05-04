Йео: «Нэшвилл» на протяжении всей серии кричит на судей, и это работает

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о работе с судьями в серии с «Нэшвилл Предаторз» (1-3).



«Я буду первым, кто признает, что никто не мешал нам выстоять в том меньшинстве, когда нам забили гол в третьем матче. Но „Предаторз“ великолепно пролоббировали то решение. При каждой остановке игры они кричали на судей, в чём-то их убеждали, и в том эпизоде их тактика сработала. Да и на протяжении всей серии, честно говоря, тоже. Только в одном матче у нас было больше шансов в большинстве, так что в этой категории они, безусловно, у нас выигрывают», — цитирует Йео официальный сайт НХЛ.