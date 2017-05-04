Шульц: то, что «Питтсбург» сумел победить без Кросби, даст заряд уверенности

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц, забросивший победную шайбу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 3-1 в серии), после игры отметил, что команде победа без своего лидера Сидни Кросби добавит уверенности.



«То, что мы сумели победить без Сида, даст нам огромный заряд уверенности», — приводит слова Шульца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Сидни Кросби выбыл из строя из-за травмы, полученной в третьем матче серии после силового приёма Мэтта Нисканена.