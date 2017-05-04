Источник: Азеведу и «Ак Барс» договорились о новом контракте

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу достиг договорённости о продлении контракта с казанской командой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Срок действия соглашения, заключённого три года назад, истёк 30 апреля. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом». Игрока устроило предложение клуба по деньгам», – сообщил источник.



В минувшем сезоне канадец набрал 34 (13+21) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса».