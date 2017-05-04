Шведские вратари Фаст и Лек выставили свои маски на благотворительный аукцион

Голкиперы сборной Швеции Виктор Фаст и Эдди Лек изготовили специальный дизайн своих масок, в которых они будут выступать на чемпионате мира. Среди элементов дизайна есть рисунки в память о теракте в Стокгольме, который случился в начале апреля 2017 года. На пешеходной улице в центре столице Швеции грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибло четверо и ранено 15 человек.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Оба шлема выставлены на аукцион, который завершится в последний день турнира. Все деньги поступят в специальный детский фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями, на обоих масках будут автографы голкиперов. Текущая цена на аукционе – 4050 шведских крон.