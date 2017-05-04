Давыдов: наш первый номер должен быть в тонусе, у Шестёркина не так много шансов

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов прокомментировал распределение ролей во вратарской бригаде национальной команды на стартующем чемпионате мира.



«Первый номер на турнире – это Василевский, его сменщиком будет Илья Сорокин. Андрей будет играть против шведских энхаэловцев, которые ему хорошо знакомы. Плюс ко всему Василевский набирал обороты по ходу нынешнего сезона, прибавлял. Этот сезон можно записать ему в актив, хотя были и сложные моменты. Акклиматизация ещё не закончилась, но находится в завершающей стадии. По работе видно, что парни адаптируются.



Есть ли шансы сыграть у Шестёркина? По прошлым чемпионатам вы, наверное, видели, как мы использовали вратарей. Шанс, наверное, есть всегда, но все понимают, что турнир скоротечный и первый номер должен быть в тонусе. Есть две спаренные игры, в которых мы можем что-то посмотреть, ничего нового здесь нет. Мы неплохо отработали сезон в СКА, но всё равно держали в уме сборную. Знали, когда будет уезжать Коскинен, когда нужно дать сыграть Шестёркину, давали возможность набрать определённые кондиции. Это интересная работа, новый формат, мне это интересно», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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