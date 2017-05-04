Грабовский: обыск может быть психологическим давлением, Франция — наш соперник

Нападающий сборной Беларуси Михаил Грабовский прокомментировал обыск, которому подверглась национальная команда во Франции.



«В NHL проверки на допинг практикуются ежегодно. Могут прийти в любой день. В прошлом году вообще приходили пять раз. Проверяли на допинг, спрашивали. Поэтому для меня это не сюрприз. Я думаю, на это вообще не стоит обращать внимание. Тем более в ситуации, когда там, в Париже, всё взрывается… А вдруг нашим в баулы что-нибудь засунули? Вдруг в вино влили отравы? Это нормальный процесс. Пусть ребята не нервничают.

Это может быть элементом психологического давления? Ну а как вы хотели? Французы ― соперники наши. Но нужно воспринять это как сложность, которая нас закалит", — цитирует игрока «Страница хоккея Беларуси».