Мишин: Фурх может ловить всё, но проскакивают обиднейшие ошибки

Тренер вратарей «Авангарда» Николай Мишин рассказал о переходе в омскую команду и поделился первыми впечатлениями от работы. Также специалист высказался о вратарях сборной России на ЧМ-2017.

«Авангард» — один из лидеров КХЛ. Это касается и подбора игроков, и результатов, и организации тренировочного процесса, и работы самого клуба. Вратарская линия полностью укомплектована. С первым номером команды Домиником Фурхом поработать не удалось, но и Олег Шилин с Денисом Костиным произвели хорошее впечатление. Из совсем молодых голкиперов запомнился Вячеслав Новицкий. Интересный мальчишка! Но нужно искать ему место в системе фарм-команд.

Фурх — безусловный первый номер? Двумя крепкими сезонами в КХЛ он это доказал. У Фурха были различные варианты в НХЛ, но он принял решение остаться в Омске и вместе с командой расти дальше. Фурх — классический чех. Со времён знаменитого Холичека лучшие чешские вратари могут ловить всё. Абсолютно всё! Но при этом в некоторых матчах у них иногда вдруг проскакивают обиднейшие ошибки… Большой потенциал для роста есть у Костина.

Зимой после матча «Амура» в Омске состоялась встреча с генеральным менеджером «ястребов» Виктором Шалаевым. Он предложил подумать над вариантом работы в «Авангарде» со следующего сезона. Официальные переговоры? Уже в марте. Тогда и узнал, что главным тренером может стать Андрей Скабелка. Мы пересекались в чемпионате КХЛ, но более плотно познакомились уже в Омске. Теперь соберёмся уже в июне, чтобы засучить рукава и начать большую работу.

Сборная? Тот факт, что Сорокин второй, его мотивирует. В команде всегда должен быть голкипер, который уверен в своем статусе. Надеюсь, на ЧМ Василевский подтвердит этот тренерский аванс отличной игрой. Шестёркин попал в клубе в идеальную ситуацию. Давления не очень много. Будем за сборную России и её голкиперов переживать. Впрочем все основное внимание «Авангарду». Потенциал команды очевиден, нужно его реализовывать. Все возможности для этого есть», — цитирует Мишина Russia-Hockey.