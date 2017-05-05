Райан получил дисциплинарный штраф за удар Джирарди

Форвард «Оттавы Сенаторз»Бобби Райан получил дисциплинарный штраф за удар защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэна Джирарди в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами.

Это произошло за 2,5 минуты до конца третьего периода после вбрасывания в средней зоне. Райан сбил Джирарди с ног. Матч в итоге выиграли «Рейнджерс» со счётом 4:1. В настоящее время счёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2-2.

Видео данного инцидента доступно на официальном канале sportsnet в YouTube