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В матче «Рейнджерс» – «Оттава» было 2 драки, суммарно 92 минуты штрафа

5 мая 2017, пятница. 09:30. Хоккей

В третьем периоде четвёртого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз» (4:1, 2-2) произошло две драки.

Сначала перчатки сбросили защитники Брендан Смит и Дион Фанёф. На последней минуте матча произошло несколько стычек, в результате одной из них за драку были наказаны форварды Таннер Глэсс и Кайл Террис. В общей сложности команды набрали в этом матче 92 минуты штрафа (56 у «Сенаторз», 36 – у «Рейнджерс»).

Видео драк доступны на официальном канале sportsnet на YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=f_JTm7vqVrE

https://www.youtube.com/watch?v=gKQwdqSBeB4

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз
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