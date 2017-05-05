В матче «Рейнджерс» – «Оттава» было 2 драки, суммарно 92 минуты штрафа

В третьем периоде четвёртого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз» (4:1, 2-2) произошло две драки.

Сначала перчатки сбросили защитники Брендан Смит и Дион Фанёф. На последней минуте матча произошло несколько стычек, в результате одной из них за драку были наказаны форварды Таннер Глэсс и Кайл Террис. В общей сложности команды набрали в этом матче 92 минуты штрафа (56 у «Сенаторз», 36 – у «Рейнджерс»).

Видео драк доступны на официальном канале sportsnet на YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=f_JTm7vqVrE

https://www.youtube.com/watch?v=gKQwdqSBeB4