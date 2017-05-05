Обыграет ли Россия шведов? Как завершатся матчи первого дня ЧМ

5 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут первые матчи группового этапа. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Швеция – Россия;
— Чехия – Канада;
— США – Германия;
— Финляндия – Беларусь.
Сборная Российской Федерации — действующий бронзовый призёр чемпионата мира. При Олеге Знарке команда пока идёт по нисходящей — золотые, серебряные и бронзовые медали за три сезона. Канадцы — действующие чемпионы мира, серебряные награды завоевала национальная команда Финляндии.
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