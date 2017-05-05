Обыграет ли Россия шведов? Как завершатся матчи первого дня ЧМ

5 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут первые матчи группового этапа. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Швеция – Россия;

— Чехия – Канада;

— США – Германия;

— Финляндия – Беларусь.

Сборная Российской Федерации — действующий бронзовый призёр чемпионата мира. При Олеге Знарке команда пока идёт по нисходящей — золотые, серебряные и бронзовые медали за три сезона. Канадцы — действующие чемпионы мира, серебряные награды завоевала национальная команда Финляндии.

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ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале Кёльна? Прогноз на ЧМ-2017 Россия сыграет в финале, Канада снова возьмёт золото, немцы выйдут в плей-офф, а словенцы вылетят — в прогнозе на ЧМ-2017.