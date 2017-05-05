Салливан сообщил, что статус Кросби «со дня на день» не изменился

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал состояние травмированного капитана команды Сидни Кросби. Кросби получил сотрясение мозга в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3-1) и пропустил четвёртый матч.

«Он находится в процессе реабилитации. Пока это всё, что я могу сказать. Его статус «со дня на день» не изменился. Мы будем следить за его состоянием на каждодневной основе. В этом отношении мы полностью доверяем нашему медицинскому штабу. Они являются профессионалами своего дела. Сейчас он проходит через процесс восстановления и будет продолжать это делать. Мы по-прежнему будем оценивать его состояние на каждодневной основе и отталкиваться именно от этого.

От большинства игроков Сида отличает умение и желание вступать в борьбу. Несмотря на статус элитного игрока, он не боится черновой работы. Думаю, это позволяет ему добиваться успеха», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.