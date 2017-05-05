«Бостон» может обменять Спунера, в нём заинтересованы минимум 3 команды

«Бостон Брюинз» может обменять форварда Райана Спунера. Об этом сообщает журналист The Hockey News Райан Кеннеди. Сообщается, что среди заинтересованных в игроке команд – «Лас-Вегас», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

В минувшем сезоне 25-летний Спунер набрал 40 (12+28) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли он добавил 2 (0+2) очка. Срок его двухлетнего контракта с «Брюинз» с кэпхитом 950 тыс. долларов истекает летом, он может стать ограниченно свободным агентом.