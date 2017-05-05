Форвард Васильев покинул «Спартак»

Нападающий Александр Васильев покидает хоккейный клуб «Спартак». Об этом информирует официальный сайт московской команды Континентальной хоккейной лиги. 27-летний форвард и московский клуб Континентальной хоккейной лиги расторгли контракт по соглашению сторон.

Васильев провёл два сезона в «Спартаке». В завершившемся чемпионате Континентальной хоккейной лиги он набрал 17 (7+10) очков в 45 матчах. Красно-белых недавно возглавил экс-главный тренер команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка» Вадим Епанчинцев.