Сергей Андронов признан лучшим игроком сборной России в матче со Швецией

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов признан лучшим игроком в составе нашей команды в стартовом матче группового этапа со Швецией на чемпионате мира 2017 года.

В третьей двадцатиминутке Андронов сделал счёт 1:1, что позволило перевести игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, им стала сборная России. Общий счёт встречи — 2:1.

Россияне набрали два очка. В группе А, которая проводит матчи в Кёльне, нашей команде также предстоят матчи со сборными США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.