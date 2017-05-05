Грёнборг: матч с Россией стал хорошей проверкой для сборной Швеции

Главный тренер шведской сборной Рикард Грёнборг подвёл итоги первого матча на чемпионате мира, в котором команда Швеции уступила сборной России (1:2 Б).
«Это был очень трудный, но великолепный матч. Мы здорово начали игру, первые 15-16 минут действовали просто отлично. Удавалось грамотно применять форчекинг, быстро выходить из обороны в атаку, а главное — забить. Во втором периоде мы немного «сели на пятки», Россия прибавила. В третьем у соперника было преимущество, хотя мы старались играть в одном темпе все 60 минут. Я с оптимизмом смотрю вперёд. Это был хороший первый матч, хорошая проверка для нас на самом старте турнира», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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