Грёнборг: гол Андронова нельзя было засчитывать! До него был пас рукой

Главный тренер шведской сборной Рикард Грёнборг выразил недовольство работой судей в стартовом матче чемпионата мира, в котором команда Швеции уступила сборной России (1:2 Б).

«Гол Андронова, который сделал счёт 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой. Когда игрок был у борта, он сделал так (показывает хватающий жест рукой. – Прим. «Чемпионата»). Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — приводит слова Грёнборга Expressen.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.