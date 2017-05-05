Мёрфи: знали, на что способна Германия, сборной США надо прибавлять

Защитник сборной США Коннор Мёрфи прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Немцы играли очень здорово, они хорошо подготовились, по ходу матча мы не получили шанса. Соперник действовал быстро, блестяще реализовал свои моменты. Мы знали, на что способна Германия, изучали соперника. Понимали, что трибуны будут болеть за них.

У нас впереди ещё много игр, мы обязательно исправимся. Но сборной США надо прибавлять и, конечно, намного лучше сыграть в воскресенье с Данией», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.