«Автомобилист» подписал контракт с защитником Денисом Бодровым

ЗащитникДенис Бодров подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», информирует официальная страница клуба во «ВКонтакте». В прошлом сезоне 31-летний хоккеист за 37 матчей за «Салават Юлаев» набрал 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "+7" и 93 минутах штрафного времени.



До этого игрок выступал за московский «Спартак», тольяттинскую «Ладу» и мытищинский «Атлант». Всего в КХЛ хоккеист провёл 404 матча, набрав 100 (23+77) очков.



Бодров — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года.

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