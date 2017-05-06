Кожевников: это первая игра, было ожидаемо, что шведы нас поддавят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру сборной России в стартовом матче чемпионата мира с командой Швеции, в котором подопечные Олега Знарка одержали победу по буллитам со счётом 2:1.



«Ребята выиграли, старались и местами неплохо себя показывали, им надо было сыграться. Это первая игра, было ожидаемо, что шведы сначала нас поддавили, потому что они находятся в шведской системе, где культивируется быстрое катание. Но потом мы отошли к середине второго периода, и здорово играли», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.