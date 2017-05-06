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Хайруллин: можно сказать, что играть в КХЛ в 16 раз сложнее, чем в МХЛ

6 мая 2017, суббота. 12:20. Хоккей

Нападающий системы «Нефтехимика» Марат Хайруллин рассказал, насколько сложнее играть в КХЛ, нежели в МХЛ.

«В 16 матчах в Кубке Харламова я набрал 19 (10+9) очков, в 16 матчах в «Нефтехимике»-2016/17 — лишь одно (0+1), значит, в КХЛ играть в 16 раз сложнее, чем в МХЛ? МХЛ — отличная лига, в которой собраны лучшие юниоры страны. Но КХЛ, безусловно, совсем другой уровень, где всё нужно делать быстрее и ни секунды не сомневаться в своих силах. Так что можно сказать, что такая пропорция верна.

За кем слежу на ЧМ? Болею за сборную своей страны, очень рад, что турнир она начала с победы над шведами — пусть и по буллитам. Желаю удачи каждому нашему игроку, с некоторыми из которых уже посчастливилось встретиться на льду КХЛ. Ну а фаворит на любом турнире один. Россия!» — цитирует игрока Russia-Hockey.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
6 мая 2017, суббота
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