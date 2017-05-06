Пьетранджело: горжусь «Сент-Луисом», хотя у нас сегодня не всё получалось

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-3 в серии).



«Яшкин хорошо играл с самого начала. Поэтому он забил и создал несколько моментов. Он добавил нам энергии. Это было нам нужно. Можно только порадоваться за парня, у которого появился шанс сыграть, и он воспользовался им, внеся свой вклад в победу.

Я горжусь командой. Мы старались. Не всё получалось, но мы не сдавались. Мы неидеально сыграли втроём против пятерых, но смогли собраться после пропущенной шайбы. Мы понимали, что для победы нам понадобится 60 минут, а может, даже больше. И мы продолжали бороться. Джейк Аллен был опять великолепен», — цитирует игрока официальный сайт лиги.