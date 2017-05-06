А. Медведев: в Ночной лиге я в «Невском легионе», в «Вегас» не поеду

Член правления ХК СКА Александр Медведев рассказал об игре своей команды в Ночной хоккейной лиге.

«В финалах Ночной лиги я не играл только один раз – когда сломал руку. А так – всё время с командой. У нас дружный коллектив, костяк которого существует уже шесть лет. В „Кубке Большого Шлема“ собраны хорошие команды. Поскольку в этом дивизионе нет ограничений по возрасту, есть хорошие молодые ребята. Хоккей быстрый, интересный.



Изначально были разные варианты, за какие команды играть. Но с первого дня Ночной Лиги я в „Невском Легионе“. И никуда переходить не собираюсь. В „Вегас“ не поеду (Смеётся)», — цитирует Медведева официальный сайт лиги.