Плотников тренируется с Мозякиным и Ткачёвым в составе сборной России на ЧМ-2017

Сборная России 6 мая вышла на тренировку в Кёльне, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
5 мая команда Олега Знарка обыграла сборную Швеции (2:1 Б). Завтра, 7 мая, россияне сыграют с итальянцами. Начало матча — 13.15 мск.
Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.
Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.
«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.
«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Плотников.
«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Барабанов.
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