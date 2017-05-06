Кулда: Хартли приехал побеждать, матч с Данией смотрела вся Латвия

Защитник сборной Латвии Артур Кулда прокомментировал победу над Данией (3:0) в стартовом матче чемпионата мира — 2017.



«Два года не получалось приехать в сборную. Атмосфера здесь классная! Я знаю, что вся Латвия смотрела этот матч по телевидению, была классная поддержка на арене. Это было начало чемпионата, в связи с этим немного перегорели в первом периоде. После этого собрались и показали хороший хоккей. Очень приятно начинать турнир с победы. В нужное время наш вратарь сделал хорошие сейвы. В первую очередь это его заслуга, что первый период закончился 0:0.



Боб Хартли пытается организовать всё на профессиональном уровне, как в НХЛ. Он приехал сюда побеждать и пытается донести до команды, чтобы мы играли каждую смену как последнюю. Сейчас надо выходить и играть, показывать то, что натренировали за все эти сборы. Значит ли приглашение Хартли, что в Латвии нет сильных тренеров? Не думаю, много латвийских тренеров работают в КХЛ», — передаёт слова Кулды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017