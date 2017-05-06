Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017

Сборная Латвии одержала уверенную победу в своём первом матче на чемпионате мира — 2017 с командой Дании, встреча завершилась со счётом 3:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Гинтс Мейя и Микс Индрашис, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин.
Сегодня, 6 мая, на ЧМ будут сыграны следующие встречи:
— Словакия – Италия;
— Беларусь – Чехия;
— Германия – Швеция;
— Норвегия — Франция.
Чемпионат мира проходит в Кёльне и Париже, финальная игра будет сыграна 21 мая.