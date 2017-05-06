Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017

Сборная Латвии одержала уверенную победу в своём первом матче на чемпионате мира — 2017 с командой Дании, встреча завершилась со счётом 3:0.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Гинтс Мейя и Микс Индрашис, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин.



Сегодня, 6 мая, на ЧМ будут сыграны следующие встречи:



— Словакия – Италия;

— Беларусь – Чехия;

— Германия – Швеция;

— Норвегия — Франция.



Чемпионат мира проходит в Кёльне и Париже, финальная игра будет сыграна 21 мая.